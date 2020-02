Sprint und T-Mobile vor Einigung auf neue Fusionsbedingungen

Von Cara Lombardo, Dana Cimilluca und Drew FitzGerald

OVERLAND PARK (Dow Jones)--Sprint Corp. und T-Mobile US Inc. stehen kurz vor der Einigung auf neue Bedingungen für ihre geplante Fusion, wie am Donnerstag aus informierten Kreisen verlautete. Diese sähen eine Änderung des Aktienumtauschverhältnisses zu Gunsten der T-Mobile-Mutter Deutsche Telekom vor. Diese hätte dann etwa 43 Prozent an dem fusionierten Unternehmen. Unter den bei Bekanntgabe der Fusionspläne vor zwei Jahren zunächst genannten Bedingungen hätte die Beteiligung der Deutschen Telekom knapp unter 42 Prozent betragen.

Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Sprint und T-Mobile US bemühten sich aber, Änderungen zu vermeiden, die eine zeitaufwendige Abstimmung der Aktionäre erforderlich machten, hieß es.

In der vergangenen Woche hatte ein Bezirksgericht die Klage der Justizminister mehrerer US-Bundesstaaten zurückgewiesen, die den Zusammenschluss mit dem Argument verhindern wollten, dieser sei wettbewerbsfeindlich. T-Mobile teilte nach dem Gerichtsbeschluss mit, dass sie sich bemühe, die Fusion schon zum 1. April abzuschließen. Die Neuregelung des Zusammenschlusses könnte noch am Donnerstag (Ortszeit) bekanntgegeben werden.

Gemäß der ursprünglichen Vereinbarung hätten 9,75 Sprint-Aktien gegen 1 T-Mobile-Aktie getauscht werden sollen. Die Sprint-Mutter Softbank Group sollte 27 Prozent an dem Unternehmen bekommen, während 31 Prozent in den Freiverkehr gehen sollten. Softbank besitzt mehr als 80 Prozent der Sprint-Stammaktien.

