DAX25.090 +0,4%Est506.158 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4700 +3,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.557 +2,1%Euro1,1774 ±-0,0%Öl71,15 -0,1%Gold5.182 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen schließen höher -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, Quantum eMotion im Fokus
Top News
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sprit so teuer wie zuletzt 2024

25.02.26 12:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BayWa AG (vink. NA)
2,87 EUR -0,08 EUR -2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BP plc (British Petrol)
5,41 EUR -0,02 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
54,85 EUR -0,95 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
34,45 EUR 0,10 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
67,27 EUR 0,68 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Sprit ist so teuer wie seit mehr als eineinhalb Jahren nicht mehr. Sowohl Diesel als auch Superbenzin sind binnen Wochenfrist teurer geworden, wie der ADAC meldet. Konkret kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt am Dienstag 1,776 Euro und damit 1,8 Cent mehr als eine Woche davor. Diesel verteuerte sich um 2,9 Cent auf 1,740 Euro pro Liter.

Wer­bung

Für Benzin ist das der höchste Preis seit Juli 2024, für Diesel seit April 2024. Wichtigster Treiber ist dabei typischerweise der Rohölpreis, der zuletzt gestiegen ist. Der ADAC merkt aber an, dass Rohöl damals deutlich teurer war als derzeit. Insbesondere, wenn man auch den derzeit niedrigen Dollarkurs berücksichtigt.

Wichtig für die Ölpreisentwicklung ist dabei die aktuelle Krise zwischen den USA und dem Iran. Im Falle eines Krieges zwischen den beiden Ländern könnte der Öltransport durch die Straße von Hormus beeinträchtigt werden - mit Folgen für den weltweiten Preis./ruc/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf BayWa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BayWa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
08:16Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
06.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:16Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
06.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
06.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
02.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen