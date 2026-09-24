DAX 25.354 -0,2%ESt50 6.292 -0,1%MSCI World 4.939 -0,8%Top 10 Crypto 11,07 -1,8%Nas 26.936 -1,1%Bitcoin 73.286 -1,1%Euro 1,1371 -0,1%Öl 104,5 +1,4%Gold 4.259 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Spritpreise gesunken - aber Aufwärtstrend am Donnerstag

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise könnten nach leichter Entspannung wieder anziehen. Zwar waren Superbenzin und Diesel am Mittwoch im bundesweiten Tagesdurchschnitt erneut günstiger, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht, am Donnerstagvormittag zeigte sich aber ein Aufwärtstrend. Treiber könnte der wieder steigende Rohölpreis sein.

Werbung

Am Mittwoch hatten die Preise noch etwas nachgegeben. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete ein Liter Super E10 2,265 Euro und damit 0,2 Cent weniger als am Dienstag. Diesel verbilligte sich um 1 Cent auf 2,418 Euro pro Liter. Im Vergleich zu ihren Rekorden aus der vergangenen Woche waren die Kraftstoffe damit um 4,9 beziehungsweise 5,3 Cent günstiger.

Inzwischen zeichnet sich aber eine Trendwende ab: Schon am Mittwochnachmittag war Sprit teurer als am Dienstagnachmittag, wie beim Portal "Tankerkönig" zu sehen ist. Und auch der ADAC stellte am Vormittag, Stand 10.00 Uhr, deutlich höhere Preise als 24 Stunden zuvor fest. Bei E10 ging es um 1,8 Cent nach oben, bei Diesel um 2,2 Cent. Da die Preise sehr volatil sind, kann dieser Trend aber auch schnell wieder drehen./ruc/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.