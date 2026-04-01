DAX23.991 +0,8%Est505.951 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 +2,5%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.606 +0,3%Euro1,1715 +0,1%Öl95,97 -0,5%Gold4.765 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX fester -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- Software-Aktien, VW, adidas, NIO, Lockheed Martin, Lufthansa, Brown Forman im Fokus
Top News
Gold zum "Schnäppchenpreis": WisdomTree-Analyst sieht die ultimative Kaufgelegenheit Gold zum "Schnäppchenpreis": WisdomTree-Analyst sieht die ultimative Kaufgelegenheit
Der absolute KI-Jackpot! Lumentum dominiert mit seinen Hochleistungslasern die Tech-Welt! Der absolute KI-Jackpot! Lumentum dominiert mit seinen Hochleistungslasern die Tech-Welt!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Spritpreise in Deutschland bleiben auf Talfahrt - trotz Sprung am Mittag

10.04.26 13:17 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise in Deutschland haben am Mittag wieder deutlich stärker angezogen als zuletzt, bleiben aber insgesamt auf Talfahrt. Zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr verteuerte sich Diesel um 10,1 Cent auf 2,386 Euro pro Liter, Super E10 um 9,5 Cent auf 2,169 Euro, wie der ADAC mitteilt. Das sind mit die höchsten Mittagssprünge seit Einführung der 12-Uhr-Regel.

Dennoch deuten die Zahlen darauf hin, dass der Abwärtstrend der vergangenen beiden Tage auch am Freitag anhält, wie der Verkehrsclub erklärt. Denn sowohl vor als auch nach der Erhöhung lagen die Preise niedriger als zum jeweils gleichen Zeitpunkt des Donnerstags.

Insgesamt sehe man aber "weiterhin Luft nach unten". Seit der Ölpreis Mitte der Woche als Reaktion auf die Entspannung im Nahen Osten eingebrochen ist, haben auch Benzin und vor allem Diesel ein gutes Stück nachgegeben. Solche Preisrückgänge ziehen sich häufig über mehrere Tage./ruc/DP/jha