DAX25.279 +0,4%Est506.108 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6500 -2,4%Nas26.656 +1,2%Bitcoin65.026 -0,2%Euro1,1637 ±0,0%Öl96,95 -2,3%Gold4.432 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX fester -- Rheinmetall mit Großauftrag -- adidas, PUMA, Bitcoin, NVIDIA, Infineon, Micron, SK hynix, Schaeffler, Siemens Healthiners, Samsung, VW, BYD im Fokus
Top News
Rocket Lab: Weltraum-Aktien haussieren nach NASA-Mondprojekt. Übernahme von Motiv Space Systems stärkt Position in der Raumfahrt-Robotik! Rocket Lab: Weltraum-Aktien haussieren nach NASA-Mondprojekt. Übernahme von Motiv Space Systems stärkt Position in der Raumfahrt-Robotik!
Lifecycle-ETFs entlarvt: Warum automatische ETF-Umschichtungen Anlegern wenig bringen könnten Lifecycle-ETFs entlarvt: Warum automatische ETF-Umschichtungen Anlegern wenig bringen könnten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Spritpreise in Deutschland sinken - ADAC: zu langsam

27.05.26 13:18 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise sinken langsam weiter. Binnen Wochenfrist hat sich Superbenzin der Sorte E10 um 2,7 Cent verbilligt, Diesel sogar um 4,5 Cent, wie der ADAC mitteilt. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter E10 demnach 1,981 Euro, ein Liter Diesel 1,952 Euro. Beide Kraftstoffe sind damit aber trotz Tankrabattes noch gut 20 Cent teurer als vor Ausbruch des Iran-Krieges.

Der ADAC hält den aktuellen Preisrückgang an den Tankstellen für "viel zu gering". Hintergrund ist, dass der Ölpreis zuletzt deutlich nachgab. "Ein weiteres Mal bestätigt sich damit, dass günstigere Einkaufsbedingungen von den Mineralölkonzernen nur verlangsamt an die Kunden weitergegeben werden, während ein höherer Ölpreis meist unverzüglich auch an den Zapfsäulen ankommt", sagte ein Sprecher.

Wer beim Kraftstoff sparen will, sollte am späten Vormittag, kurz vor 12.00 Uhr tanken, rät der ADAC. Dann sei der Sprit im Tagesverlauf am niedrigsten. Kurz nach 12.00 Uhr sind die Preise dagegen am höchsten. Bei Reisen ins Ausland kann es sich dagegen lohnen, jenseits der Grenze zu tanken. Zuletzt war Sprit unter anderem in Polen, Tschechien, Österreich und Luxemburg teils deutlich günstiger als in Deutschland, in Frankreich, Dänemark und den Niederlanden teils deutlich teurer. Je nach Uhrzeit, Region und Tankstelle können die Preise aber stark abweichen./ruc/DP/jha