DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 +2,0%Nas22.903 +0,4%Bitcoin62.082 -0,2%Euro1,1725 ±0,0%Öl95,20 -1,3%Gold4.750 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, Lockheed Martin im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: FSD-System startet bald in Europa Tesla-Aktie: FSD-System startet bald in Europa
Trendwende bei Tesla-Konkurrent NIO-Aktie: Warum Jim Cramer jetzt auf Chinas E-Auto-Pionier setzt Trendwende bei Tesla-Konkurrent NIO-Aktie: Warum Jim Cramer jetzt auf Chinas E-Auto-Pionier setzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Spritpreise: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze für zügige Entlastung

11.04.26 07:35 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem für Sonntag geplanten Koalitionsausschuss von Union und SPD dringt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze auf schnelle Beschlüsse zum Kampf gegen die hohen Spritpreise. "Wir brauchen jetzt spürbare Entlastungen, die schnell bei den Verbrauchern und den Unternehmen ankommen, die auf ihre Fahrzeuge angewiesen sind", sagte der CDU-Politiker dem Berliner "Tagesspiegel".

"Denn klar ist: Selbst bei einem dauerhaften Friedensschluss im Mittleren Osten wird es lange dauern, bis sich die Preise wieder auf ein erträgliches Maß einpendeln", so Schulze. Dem Kartellamt warf er vor, nicht durchzugreifen: "Die Abzocke an den Tankstellen geht weiter - trotz verschärfter Regeln." Er frage sich: "Wenn eine Behörde nicht handelt, wozu brauchen wir sie dann?"

"Die Zeit für Diskussionen ist begrenzt"

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte die Hoffnung auf schnelle Entlastungen wegen der hohen Spritpreise am Donnerstag noch gedämpft. Die Bundesregierung sei "in engstem Dialog", man solle aber nicht mit kurzfristigen Entscheidungen rechnen, sagte der CDU-Chef in Berlin. Sollten die Preise entgegen der aktuellen Entspannungssignale weiter und dauerhaft deutlich steigen, werde die Regierung aber handeln.

"Die Zeit für Diskussionen ist begrenzt", erklärte Schulze dagegen. "Irgendwann müssen Argumente in Entscheidungen münden." Eine längere Phase der Unsicherheit könne man sich nicht leisten. "Spätestens nach dem Koalitionsausschuss am Sonntag und den Parteisitzungen am Montag, an denen auch die Länder beteiligt sind, erwarte ich, dass die Bundesregierung geschlossen auftritt und einen klaren Kurs vorgibt."/wn/DP/zb