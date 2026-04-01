DAX23.963 +0,9%Est505.961 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 +4,4%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.218 -0,3%Euro1,1789 +0,3%Öl98,73 +0,7%Gold4.780 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX wieder um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- Intel, Sandisk, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Kryptos, Oracle im Fokus
Top News
Sandisk-Aktie klettert dank NASDAQ 100-Aufnahme - auch Samsung und SK hynix profitieren Sandisk-Aktie klettert dank NASDAQ 100-Aufnahme - auch Samsung und SK hynix profitieren
Eckert & Ziegler: Metzler lobt die Rekordmargen und niedrige Bewertung! Eckert & Ziegler: Metzler lobt die Rekordmargen und niedrige Bewertung!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Spritsteuer-Senkung könnte ab 1. Mai greifen

14.04.26 10:09 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die von der schwarz-roten Koalition geplante Senkung der Spritsteuern wegen der stark gestiegenen Preise soll zügig umgesetzt werden. Vereinbart worden sei die erste Lesung einer entsprechenden Gesetzesinitiative im Bundestag noch in dieser Woche, sagte Unionsfraktionsgeschäftsführer Steffen Bilger (CDU) in Berlin. Abgeschlossen werden könnte das Verfahren demnach bei einer angestrebten Sondersitzung des Bundesrats am 24. April. Dann könnte die Steuerkürzung zum 1. Mai in Kraft treten, erläuterte Bilger.

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten angesichts von Preissprüngen infolge des Iran-Kriegs beschlossen, die Steuern auf Diesel und Benzin für zwei Monate um jeweils rund 17 Cent brutto pro Liter zu senken. Wenn Unternehmen Beschäftigten eine Prämie von bis zu 1.000 Euro zahlen, solle es steuerfrei sein./sam/DP/men