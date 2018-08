Sprott meldet Dividende

Die kanadische Sprott Inc. (ISIN: CA8520661098, TSE: SII) wird weiterhin 0,03 kanadische Dollar (CAD) je Anteilspapier vierteljährlich an die Aktionäre ausschütten. Die nächste Zahlung erfolgt am 4. September 2018 (Record date: 20. August 2018).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 0,12 CAD aus. Beim aktuellen Kursniveau von 3,07 CAD (Stand: 9. August 2018) beträgt die derzeitige Dividendenrendite somit 3,91 Prozent.

Damit bleibt die Ausschüttung seit Anfang 2011 unverändert. Die Sprott Inc. ist in vier Teilbereiche untergliedert: Sprott Asset Management LP, Sprott Private Wealth LP, Sprott Consulting LP und Sprott U.S. Holdings Inc. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 27,2 Mio. CAD. Der Nettogewinn betrug 13,7 Mio. CAD.

Seit Jahresbeginn 2018 liegt die Aktie an der Börse Toronto mit 25,82 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 768,8 Mio. CAD (Stand: 9. August 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de