Spruce Biosciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Spruce Biosciences hat am 09.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 9,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -42,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 50,830 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -96,750 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net