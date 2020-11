Instone-Aktie im Aufwind: Instone hält an Prognose fest

Vor allem die Nachfrage institutioneller Investoren erhole sich deutlich und sei vergleichbar mit dem Niveau vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Essen mit. Im Schlussquartal würden daher weiterer Verkäufe an institutionelle Investoren erwartet. Gleichwohl schlägt sich die Krise in den Zahlen des Konzerns nieder.

Die bereinigten Umsatzerlöse lagen nach den ersten neun Monaten mit 291,3 Millionen Euro knapp vier Prozent unter dem Vorjahr. Wegen der Pandemie, aber auch wegen Investitionen fiel das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um rund 12 Prozent auf 50 Millionen.

Das Management bestätigte seine Prognosen, die für dieses Jahr deutliche Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis vorsehen. 2021 soll es dann deutlich aufwärts gehen. Instone beabsichtigt zudem unverändert, für das Geschäftsjahr 2020 rund 30 Prozent des bereinigten Nachsteuerergebnisses als Dividende auszuschütten.

Die Instone-Aktie reagiert im XETRA-Handel mit Kursgewinnen - zwischenzeitlich geht es 2,14 Prozent auf 21,45 Euro nach oben.

/tav/mis

ESSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Instone Real Estate