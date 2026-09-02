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Spurensuche nach Sabotage an Stromnetz geht weiter

TURNOW-PREILACK (dpa-AFX) - Nach der Sabotage am Stromnetz in Südbrandenburg sucht die Polizei vor Ort weiter nach Spuren, um die Täter ermitteln zu können. "Das ist ja ein großes Gebiet, was hier sicher abgesucht sein muss", sagte Brandenburgs Innenminister Jan Redmann (CDU) gestern nach der Tat in der Nähe des Umspannwerks Turnow-Preilack an der Grenze zu Sachsen. Heute Morgen solle es weitergehen. Es sei bis zum Abend eine zweistellige Zahl an "Vorrichtungen" gefunden worden.

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Am Dienstagmorgen hatten Unbekannte versucht, nahe dem Kohlekraftwerk Jänschwalde Kurzschlüsse zu erzeugen. "In zwei Fällen ist es gelungen, leitfähiges Material in die Höchstspannungsleitung einzubringen", so der Minister. "In einigen weiteren Fällen ist das glücklicherweise nicht gelungen."

Klar sei: Es habe sich um ein systematisches Vorgehen gehandelt. Zunächst blieb unklar, ob es sich um selbst gebastelte Flugkörper oder hergestellte Raketen handelte.

Bauanleitungen im Internet?

Im Fokus der Ermittler steht nun unter anderem, wie spezialisiert das Wissen der Täter gewesen ist. "Ob es beispielsweise Bauanleitungen für solche Geräte auch im Internet gibt", sagte Redmann. Das sei "kein Kinderstreich" gewesen.

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Wer hinter den Angriff steckte, sei noch unklar. "Gegenwärtig laufen die Ermittlungen in alle Richtungen", sagte der Minister. "Wir wissen natürlich, dass es in der Vergangenheit in der Region insbesondere aus dem linksextremen Spektrum Anschläge auf das Stromnetz gab." Genauso wenig könne man ausschließen, "dass fremde Mächte hinter diesem Anschlag stecken oder Dritte, die wir heute noch gar nicht kennen"./DP/zb

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