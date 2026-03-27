SpyGlass Pharma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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SpyGlass Pharma hat am 26.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
SpyGlass Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,260 USD je Aktie gewesen.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 17,980 USD beziffert. Im Vorjahr hatte SpyGlass Pharma ein Ergebnis je Aktie von -0,910 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.net
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