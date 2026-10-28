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SREP

Deutsche Bank-Aktie: Eigenkapitalanforderungen gesunken

Deutsche Bank-Aktie: Eigenkapitalanforderungen gesunken

Die Deutsche Bank muss ihr Geschäft im kommenden Jahr gemäß den Anforderungen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Überprüfungs- und Bewertungsprozesses der Aufsicht (SREP) mit etwas weniger Eigenkapital hinterlegen als im Vorjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29.69 EUR 0.84 EUR 2.93 %
Charts | News | Analysen

Wie die Deutsche Bank mitteilte, wurde die sogenannte Säule-2-Anforderung (P2R) auf eine Quote von 2,60 Prozent ab Anfang Januar 2027 festgelegt, 25 Basispunkte weniger als für 2026.

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Die aufsichtliche Anforderung insgesamt für die harte Kernkapitalquote beläuft sich für 2027 auf 11,07 Prozent. Für das zweite Quartal 2026 hatte die Bank eine Quote von 13,92 Prozent ausgewiesen.

DOW JONES

Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com, nitpicker / Shutterstock.com

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09:11 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08:46 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Deutsche Bank Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
07.10.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research

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