Sri Lotus Developers and Realty legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Sri Lotus Developers and Realty hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,980 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sri Lotus Developers and Realty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,69 Milliarden INR im Vergleich zu 1,76 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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