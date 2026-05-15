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Srisawad: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

18.05.26 06:35 Uhr

Srisawad hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 155,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 140,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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