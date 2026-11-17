SRM Contractors: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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SRM Contractors hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 13,09 INR. Im letzten Jahr hatte SRM Contractors einen Gewinn von 8,75 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 3,04 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,06 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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