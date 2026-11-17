Der Umsatz wurde auf 3,04 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,06 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das EPS lag bei 13,09 INR. Im letzten Jahr hatte SRM Contractors einen Gewinn von 8,75 INR je Aktie eingefahren.

SRM Contractors hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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