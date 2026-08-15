SRX Global: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

15.08.26 06:35 Uhr

SRX Global hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SRX Global ein EPS von -44,400 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 70,39 Prozent zurück. Hier wurden 3,4 Millionen USD gegenüber 11,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net