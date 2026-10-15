SS Retail stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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SS Retail stellte am 13.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,58 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,26 INR je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 7,89 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SS Retail 4,98 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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