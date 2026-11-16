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Ssangyong Cement Industrial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ssangyong Cement Industrial äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 21,01 KRW. Im Vorjahresquartal waren 3,97 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,02 Prozent auf 352,61 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 367,38 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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