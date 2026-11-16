Ssangyong Cement Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ssangyong Cement Industrial hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Ssangyong Cement Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 21,01 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,97 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 352,61 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ssangyong Cement Industrial 367,38 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net