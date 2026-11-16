Ssangyong Cement Industrial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ssangyong Cement Industrial präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 21,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,02 Prozent zurück. Hier wurden 352,61 Milliarden KRW gegenüber 367,38 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion Finanzen.net