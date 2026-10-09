SSB Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

09.10.26 06:35 Uhr

SSB Bancorp lud am 07.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 USD, nach 0,290 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 7,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net