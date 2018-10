Staat New York verklagt Exxon wegen Irreführung der Aktionäre

Von Patrick Thomas und Leslie P. Norton

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Bundesstaat New York hat den Ölriesen Exxon Mobil wegen Irreführung seiner Aktionäre verklagt. Exxon Mobil habe die potenziellen Risiken, die die Klimapolitik auf das Geschäft des US-Konzerns haben könnte, bewusst heruntergespielt und verharmlost, lautet der Vorwurf der Ankläger. Exxon Mobil habe den Anlegern versichert, diese Risiken mit einzukalkulieren, so Generalstaatsanwältin Barbara Underwood. "Unsere Untersuchungen haben aber gezeigt, dass Exxon Mobil nichts dergleichen getan hat."

Ein Sprecher des Ölkonzerns bezeichnete die Vorwürfe als gegenstandslos.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2018 15:15 ET (19:15 GMT)