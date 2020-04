Staat stützt Ferienflieger Condor mit 550 Millionen Euro Kredit

GO

Heute im Fokus

DAX mit Aufschlägen -- Asiens Börsen im Plus -- adidas mit Gewinneinbruch in Q1 -- Bayer übertrifft Erwartungen -- Deutsche Bank erzielt überraschend Gewinn -- Boeing, Daimler, Air France im Fokus

Offenbar Spitzengespräch zu Lufthansa-Rettung geplant. Corona-Krise drückt Gewinn von Bank BAWAG zum Jahresauftakt. Produktion bei Volkswagen in Wolfsburg läuft wieder an. Airbus-Chef bereitet offenbar Mitarbeiter auf Stellenabbau vor. Facebook greift Aufsteiger Zoom mit Videokonferenz-Angebot an.