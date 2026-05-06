DAX24.919 +2,1%Est506.027 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 -0,6%Nas25.839 +2,0%Bitcoin68.855 -0,7%Euro1,1755 ±0,0%Öl101,9 ±-0,0%Gold4.694 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stark aber unter 25.000 Punkten -- US-Börsen höher -- HENSOLDT: starke Zahlen -- NVIDIA, Corning, NEL, Öltitel, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
ESG-Kriterien im Fokus: So drängen aktivistische Aktionäre Unternehmen zu nachhaltigem Handeln ESG-Kriterien im Fokus: So drängen aktivistische Aktionäre Unternehmen zu nachhaltigem Handeln
Snap-Aktie gibt nach: Verlust kleiner geworden - Erlöse gestiegen Snap-Aktie gibt nach: Verlust kleiner geworden - Erlöse gestiegen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Staatliche Hilfe trotz Job: Sieben Milliarden für Aufstocker

07.05.26 06:30 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Staat hat sogenannte Aufstocker im vergangenen Jahr mit knapp sieben Milliarden Euro unterstützt. Dies geht aus der Antwort des Sozialministeriums auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Cem Ince hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das Geld ging an rund 810.000 Erwerbstätige, die so wenig verdienten, dass sie zusätzlich Anspruch auf Unterstützung hatten. Im Durchschnitt waren das 717 Euro im Monat. Darin sind auch Hilfen für Unterkunftskosten und andere Leistungen enthalten.

"Der Staat subventioniert mit Milliarden Ausbeutung und Hungerlöhne", kommentierte Ince die Zahlen. "Hunderttausende sind trotz Arbeit auf staatliche Hilfe angewiesen." Auf 11,53 Milliarden Euro summieren sich die Hilfen für sogenannte Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem Aufstocker. In der Regel sind das Familien, die mit den eigenen Einkünften nicht über die Runden kommen.

Zahl der Aufstocker gesunken

Die Angaben des Sozialministeriums zeigen aber auch: Die Zahl der Aufstocker - offiziell "erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte" - ist binnen zehn Jahren deutlich gesunken. 2015 - dem Jahr der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns - waren es noch rund 1,24 Millionen, zehn Jahre später dann 809.815.

Auch die Summe der staatlichen Leistungen ging leicht zurück von knapp 7,2 Milliarden Euro 2015 auf rund 6,97 Milliarden Euro 2025. Die monatliche Unterstützungssumme je Aufstocker wuchs hingegen von 483 auf 717 Euro. Ince sieht als Grund unter anderem wachsende Miet- und Heizkosten.

"Es gibt viele Möglichkeiten, um Beschäftigten ein besseres Auskommen zu ermöglichen und die Staatsausgaben zu senken", sagte der Linken-Abgeordnete. "Beispielsweise ein armutsfester Mindestlohn und mehr Tarifbindung sowie einen Mietendeckel und die Übergewinnsteuer für Energiekonzerne."/vsr/DP/zb