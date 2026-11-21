BERLIN (dpa-AFX) - Am 1. Januar wird das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot eingeführt, auf eine Variante müssen Sparer aber noch länger warten: Das öffentlich organisierte Basis-Fondsangebot werde "voraussichtlich erst nach dem Start" verfügbar sein, sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). In Regierungskreisen, auf die sich das RND beruft, wird mit der Einführung frühestens im nächsten Sommer gerechnet.

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Solange es die staatlich organisierte Standardvariante nicht gibt, müssen Sparerinnen und Sparer auf Angebote von Banken, Fondsgesellschaften und Versicherern zurückgreifen. Diese bieten ebenfalls Standardprodukte sowie Portfolios mit wählbaren Aktien- oder Anleihefonds an.

Warten auf die Verordnung des Ministeriums

Träger für die öffentlich organisierte Variante könnte etwa die Bundesbank, die KfW Bankengruppe oder die Deutsche Rentenversicherung sein. Die entsprechende Verordnung dafür kommt vom Finanzministerium, diese zu erarbeiten dauert jedoch länger als gedacht. "Das Bundesfinanzministerium prüft weiterhin, wie dies sachgerecht realisiert werden kann", sagte der Sprecher, ohne Details zu nennen. Das Gesetz für die ergänzende private Altersvorsorge ist seit Ende Mai in Kraft.

Die Verbraucherzentralen forderten das Ministerium auf, die nötige Verordnung schnell vorzulegen. Der Produktdschungel, der sich jetzt schon abzeichnet, schrecke viele Menschen ab, sagte die Chefin des Verbraucherzentralen-Verbands, Ramona Pop, dem RND. "Für sie ist das staatliche Standarddepot gedacht. Das Geld wird breit gestreut am Kapitalmarkt angelegt und die Kosten sind auch langfristig niedrig." Zugleich zeige das Standarddepot, "was ein gutes Produkt kosten darf und wie faire Vertragsbedingungen aussehen. Private Angebote müssen sich daran messen lassen."

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Maximal 540 Euro Zulage jährlich für Kinderlose

Mit dem Altersvorsorgedepot sollen Sparer ab 2027 über die Anlage in Indexfonds (ETF), Aktienfonds und Anleihen privat fürs Alter vorsorgen können. Das soll den Menschen mehr Geld für den Ruhestand bescheren, weil sie zwar mit mehr Risiko, aber chancenreicher anlegen können.

Bei einem Sparbetrag bis zu 360 Euro im Jahr gibt der Staat künftig pro eingezahltem Euro 50 Cent dazu. Für Sparbeträge von 360 bis 1.800 Euro wird jeder privat eingezahlte Euro staatlich um 25 Cent aufgestockt. Damit ist eine maximale Grundzulage von 540 Euro jährlich möglich. Dazu kommt für Familien ein Kinderzuschlag: Ab einem monatlichen Sparbeitrag von 25 Euro kann man den vollen Kinderzuschlag von 300 Euro pro Kind und Jahr erhalten./brd/DP/zb