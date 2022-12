Staatsanwaltschaft fordert in Cum-Ex-Prozess hohe Haftstrafe

Bonn (Reuters) - Im Bonner Cum-Ex-Prozess gegen den ehemaligen Steuerrechtsanwalt Hanno Berger hat die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von neun Jahren gefordert.

Berger habe sich in drei Fällen der besonders schweren Hinterziehung von Steuern schuldig gemacht, sagte Staatsanwalt Jan Schletz am Dienstag in Bonn. Bei den Finanzgeschäften sei es um den "blanken Griff in die Staatskasse" gegangen. Im Falle Bergers bestehe zudem Fluchtgefahr. Auch solle Vermögen bei ihm eingezogen werden. Berger wird in dem Prozess Steuerhinterziehung in drei Fällen vorgeworfen mit einer Schadenshöhe von insgesamt gut 278 Millionen Euro, was dieser zurückgewiesen hat.

