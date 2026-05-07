DAX24.627 -0,2%Est506.232 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7000 +0,9%Nas25.641 +1,4%Bitcoin52.284 -0,1%Euro1,1429 +0,4%Öl73,28 +0,3%Gold4.022 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel etwas tiefer -- NBCUniversal plant IPO -- Comcast, Strategy, ServiceNow, SAP, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
Mehrere Verlusttage in Folge für die Siemens Energy-Aktie: Warum der Titel derzeit korrigiert Mehrere Verlusttage in Folge für die Siemens Energy-Aktie: Warum der Titel derzeit korrigiert
Speicherkrise eskaliert wegen KI-Boom: Lenovo rechnet bis 2030 mit hohen Preisen - Aktie bricht ein Speicherkrise eskaliert wegen KI-Boom: Lenovo rechnet bis 2030 mit hohen Preisen - Aktie bricht ein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Staatsbahn bevorzugt? EU-Kommission kritisiert Niederlande

29.06.26 17:55 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Niederlande bevorzugen bei ausgelasteten Gleisen aus Sicht der EU-Kommission möglicherweise unzulässig ihre staatliche Eisenbahngesellschaft. Damit verstoße das Land potenziell gegen europäisches Kartellrecht, teilte die Behörde in Brüssel mit. Sie forderte die Niederlande auf, den Wettbewerb zu verbessern.

Die Niederländischen Eisenbahnen (nach den niederländischen Initialen: NS) sind demnach zu 100 Prozent im Staatsbesitz und das größte Personenverkehrsunternehmen in dem westlichen Nachbarland Deutschlands. Eine Tochtergesellschaft, NS International, bietet internationale Zugverbindungen an, etwa in die Bundesrepublik, unter anderem in Zusammenarbeit mit der DB.

Vorwurf: Nationale Regeln geben Staatsbahn den Vorrang

Die Niederlande müssen seit 2025 auch anderen Eisenbahnunternehmen ermöglichen, auf den Hauptstrecken des inländischen Schienennetzes Verbindungen für Passagiere anzubieten, hieß es zur Erklärung. Nationale Regeln geben demnach aber der staatlichen Bahngesellschaft Vorrang, falls nicht alle Anträge auf Zugtrassen erfüllt werden können. Das könnte der vorläufigen Prüfung zufolge den Wettbewerb im internationalen Verkehr verzerren und damit gegen EU-Recht verstoßen.

Die Niederlande haben nun zwei Monate Zeit, darauf zu reagieren. Sollte die EU-Kommission nach der Prüfung ausreichende Anhaltspunkte für einen Verstoß sehen, kann sie den Staat auffordern, die Bedenken auszuräumen. Es gibt keine Frist, bis wann die Untersuchung abgeschlossen sein muss./wea/DP/nas