Staatsbesuch Macrons soll bilaterale Beziehungen fördern

Berlin (Reuters) - Der am Montag beginnende Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Deutschland soll die bilateralen Beziehungen beider Länder neu beleben - 23 Jahre nach dem letzten Staatsbesuch eines französischen Präsidenten.

Die Absicht sei, das deutsch-französische Verhältnis wieder "wach zu rütteln", hieß es am Mittwoch im Elysée-Palast in Paris. Trotz der sehr engen, täglichen Abstimmungen zwischen beiden Regierungen sei ein Gewöhnungsgefühl eingetreten, bei dem man leicht vergesse, was diese besonderen Beziehungen beider Länder ausmache. Gastgeber des Besuchs mit den Stationen Ludwigsburg, Berlin und Dresden ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Macron wird aber auch Kanzler Olaf Scholz in Berlin treffen.

Man wolle 60 Jahre nach dem deutsch-französischen Freundschaftsvertrag ein neues Kapitel aufschlagen, hieß es im Präsidialamt in Berlin. Es gehe verstärkt um einen gemeinsamen Blick auf die Welt. Dabei spielten der Kampf gegen den Klimawandel, die digitale Transformation und die veränderte geopolitische Lage eine große Rolle.

Macron kommt mit seiner Frau am Sonntag nach Ludwigsburg, wo er Montagmorgen dann mit militärischen Ehren begrüßt wird. Es folgen eine Diskussion über Künstliche Intelligenz und Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern aus Frankreich, Deutschland und der Ukraine. In Berlin soll es dann eine gemeinsame Pressekonferenz der beiden Präsidenten und am Abend ein Staatsbankett geben. Am Dienstag reisen beiden Präsidenten mit dem Zug nach Dresden. Neben dem Besuch des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme will Macron eine Rede auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche halten.

Der Staatsbesuch baue auf ungewöhnlich engen Beziehungen beider Regierungen und Ländern auf, wird in Paris betont. Anfang Oktober soll erstmals eine Klausurtagung der Kabinette beider Länder stattfinden.

