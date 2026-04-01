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Staatsschulden im Euroraum steigen 2025 auf 87,8 Prozent

22.04.26 11:30 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Staatsschulden in der Eurozone sind im Jahr 2025 gestiegen. Der öffentliche Schuldenstand erhöhte sich gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 87,8 von 87,0 Prozent im Vorjahr, wie die Statistikbehörde Eurostat meldete. In absoluten Zahlen stieg der Schuldenberg auf 13,911 von 13,264 Billionen Euro. In der EU-27 stieg die Staatsschuldenquote auf 81,7 von 80,7 Prozent entsprechend 15,374 nach 14,549 Billionen Euro.

Die niedrigsten Schuldenstände wurden Ende 2025 in Estland (24,1 Prozent), Luxemburg (26,5 Prozent), Dänemark (27,9 Prozent), Bulgarien (29,9 Prozent), Irland (32,9 Prozent), Schweden (35,1 Prozent) und Litauen (39,5 Prozent) verzeichnet.

In zwölf Mitgliedstaaten lag der Schuldenstand der Staaten über 60 Prozent des BIP, wobei die höchsten Werte in Griechenland (146,1 Prozent), Italien (137,1 Prozent), Frankreich (115,6 Prozent), Belgien (77,9 Prozent) und Spanien (100,7 Prozent) verzeichnet wurden. Deutschland bewegte sich im Mittelfeld (63,5 Prozent).

Das öffentliche Defizit ist 2025 gemessen am BIP im Euroraum auf 2,9 von 3,0 Prozent gesunken, während es in der EU bei 3,1 Prozent stagnierte.

Entwicklung im vierten Quartal 2025

Im vierten Quartal 2025 sank die Staatsschuldenquote im Euroraum gegenüber dem Vorquartal auf 87,8 von 88,4 Prozent. In der EU-27 sank die entsprechende Quote auf 81,7 von 82,0 Prozent.

Im vierten Quartal 2025 sind die staatlichen Haushaltsdefizite in der Eurozone gesunken. Das saisonbereinigte öffentliche Defizit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) reduzierte sich auf 3,0 von 3,1 Prozent im Vorquartal. In der EU-27 stieg das Defizit hingegen im vierten Quartal auf 3,2 von 3,1 Prozent im Vorquartal.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 05:31 ET (09:31 GMT)