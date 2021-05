Vodafone-Tochter Vantage Towers strebt 2021/22 weiteres Wachstum an

Der Börsenneuling, an dem der Telekommunikationskonzern Vodafone mehrheitlich beteiligt ist, will vom 5G-Ausbau profitieren und zusätzliche Drittmieter akquirieren, wie er bei der Vorlage der ersten Jahresergebnisse als eigenständiges Unternehmen mitteilte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die im März angekündigten Ziele erreicht.

Der Pro-Forma-Umsatz (ohne Durchleitungseinnahmen) stieg im Geschäftsjahr 2020/21 per Ende März um 2,2 Prozent auf 966 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen - das bei Vantage Towers "EBITDAaL" (after Leases) heißt und die zentrale operative Kennziffer darstellt - betrug 524 Millionen Euro nach 513 Millionen im Vorjahr. Die entsprechende Marge lag damit bei stabilen 54 Prozent. Der wiederkehrende freie Cashflow, nach dem sich die Dividende richtet, stieg auf 384 von 375 Millionen Euro. Für das Geschäftsjahr will Vantage Towers Dividenden in Höhe von 280 Millionen Euro ausschütten.

Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Vantage Towers mit einem Umsatz von 995 Millionen bis 1,01 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDAaL-Marge soll stabil bleiben. Der freie Cashflow soll 390 bis 400 Millionen Euro erreichen. Die mittelfristigen Ziele wurden bestätigt.

Die Pro-Forma-Zahlen stellen die Ertragslage des Unternehmens zur besseren Vergleichbarkeit so dar, als ob die Neuordnung der Gruppe bereits zum 1. April 2019 erfolgte wäre. Darüber hinaus wies Vantage Towers für das Geschäftsjahr 2020/21 einen konsolidierten Umsatz von 545 Millionen Euro und einen operativen Gewinn von 287 Millionen Euro aus. Der Gewinn vor Steuern betrug 218 Millionen Euro.

Den Geschäftsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr will Vantage Towers im Juni veröffentlichen.

