Stabile Wohnkauf- und Mietpreisentwicklung in Westdeutschland

BERLIN (Dow Jones)--Der westdeutsche Wohnungsmarkt bietet weiterhin attraktive Investitionsmöglichkeiten für Investoren. Eine Studie zu den westdeutschen Wohnungsmärkten von Wüest Partner und der Barton Group ergab, dass die Bruttoanfangsrenditen bei etwa 5 Prozent liegen. Für das kommende Jahr sei bei einem Gros der untersuchten 20 Städte mit einer stabilen Entwicklung der Preise zu rechnen.

"Die Tendenz steigender Mieten und Kaufpreise setzte sich auch bis Mitte des Jahres weiter fort. Die ohnehin bestehende Angebotsknappheit an Wohnraum wird durch eine verhaltende Neubauaktivität und die anhaltende Urbanisierung weiter verschärft", erklärte Andreas Pörschke, Geschäftsführer von Wüest Partner Deutschland. Daher sei auch "in der Zukunft von einem stabilen" Miet- und Kaufpreisniveau auszugehen.

Corona-Effekt auf Mieten und Kaufpreise ausgeblieben

Bislang habe die Corona-Krise keine Einflüsse auf Mieten und Kaufpreise gehabt. Investor Dominik Barton, Geschäftsführender Gesellschafter der Barton Group, erwartet, dass dies auch weiterhin der Fall sein dürfte. Denn das aktuelle Zinsniveau sei niedrig und Nachfrage und unzureichender Fertigstellungszahlen anhaltend hoch. "Das Wohnsegment bietet insbesondere im unteren und mittleren Mietsektor eine zuverlässige und stabile Ertragsbasis und bleibt eine attraktive Investmentkategorie", so Barton.

Innerhalb der vergangenen zehn Jahre gab es in Fulda mit 80 Prozent die höchste Steigerung der Medianmiete bei den untersuchten 20 Städten. Mietsteigerungen von mehr als 50 Prozent gab es in Koblenz, Kassel, Köln, Ludwigshafen und Frankfurt.

Anstieg der Kaufpreise dreimal höher wie bei Mieten

Eine deutlich höhere Dynamik als bei der Entwicklung von Mieten konnte bei den Kaufpreisen für Wohneigentum verzeichnet werden. Im Durchschnitt stiegen die Median-Kaufpreise westdeutscher Städte innerhalb der vergangenen zehn Jahre mit 122 Prozent beinahe dreimal so stark wie die Medianmieten mit 48 Prozent. Die höchsten Preise pro Quadratmeter waren in Frankfurt und Düsseldorf zu registrieren, während es am günstigsten in Ludwigshafen und Dortmund war.

Die sichersten Investmentstandorte sind laut Wüest Partner Frankfurt, Münster, Wiesbaden, Düsseldorf und Köln, wo die die Durchschnittsrenditen von 3,2 Prozent bis 4,3 Prozent liegen. In bestimmten B- und C-Städten wie etwa Kassel, Koblenz und Ludwigshafen ließen sich "höhere Bruttoanfangsrenditen" erzielen, die jedoch zugleich mit einem höheren Markt- und Standortrisiko einhergingen, erklärte Pörschke. Ein eher ungünstiges Verhältnis von Risiko zu Rendite weisen laut der Studie Aachen, Bielefeld und Saarbrücken auf.

Die Experten betrachteten für die Studie insgesamt 20 Städte, wie etwa Frankfurt, Düsseldorf, Wiesbaden, Köln und Bonn, aber auch Fulda, Paderborn, Saarbrücken und Kassel.

