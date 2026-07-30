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Stabiler Ausblick

AXA-Aktie: Schwere Brände haben keinen Einfluss auf Jahresprognose

AXA-Aktie: Schwere Brände haben keinen Einfluss auf Jahresprognose

Der französische Versicherer AXA sieht sich trotz der derzeit in Frankreich wütenden Waldbrände auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

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Die Feuer seien derzeit keine Bedrohung für den Ausblick, sagte Vorstandsmitglied Guillaume Borie am Freitag in Paris. "Wir betrachten diese Ereignisse als Vorfälle, die wir bewältigen können, ohne dass unsere Leistung darunter leidet". Im ersten Halbjahr steigerte der Konzern seinen operativen Gewinn im Rahmen der Markterwartungen.

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Der bereinigte operative Gewinn stieg um knapp 2 Prozent auf gut 4,5 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn verbesserte sich um gut 6 Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro.

Die Ergebnisse bestätigten die Positionierung von AXA als ein Unternehmen, das sich unter allen Umständen und in einem sich wandelnden Marktumfeld behaupten könne, sagte Firmenchef Thomas Buberl laut Mitteilung. Er erwartet für 2026 weiterhin eine Steigerung des bereinigten Gewinns je Aktie um acht Prozent. Das entspricht dem oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne, die von sechs bis acht Prozent reicht.

Am 15. September wollen die Franzosen ihre strategischen Ziele für 2027 bis 2029 vorstellen./lew/men/jha/

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
27.07.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
17.07.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
26.06.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.06.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)