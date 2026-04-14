UBS-Aktie kaum bewegt: Fitch hebt Rating an
Die Ratingagentur Fitch hat ihr langfristiges Emittentenausfallrating (IDR) für die UBS von A auf A+ angehoben.
Werte in diesem Artikel
Der Ausblick für das Rating ist stabil. Da die Integration der Credit Suisse kurz vor dem Abschluss stehe, bestünden keine wesentlichen Ausführungsrisiken mehr, teilten die Analysten mit. Die Bonitätsnote spiegele in erster Linie das starke, diversifizierte Geschäftsprofil und die konservative Risikobereitschaft der UBS wider.
Fitch geht davon aus, dass die Schweizer Großbank ihre Rentabilität im Jahr 2026 wieder auf das solide Niveau vor der Übernahme der Credit Suisse zurückführen wird, wobei sie eine hohe Assetqualität, eine solide Kapitalausstattung und eine widerstandsfähige Refinanzierungsbasis beibehalten wird.
Die UBS-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,03 Prozent schwächer bei 33,50 Franken.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf UBS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UBS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere UBS News
Bildquellen: UBS, Yu Lan / Shutterstock.com