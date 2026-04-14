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Stabiler Ausblick

UBS-Aktie kaum bewegt: Fitch hebt Rating an

15.04.26 14:15 Uhr
UBS-Aktie stabil: Fitch erhöht Rating | finanzen.net

Die Ratingagentur Fitch hat ihr langfristiges Emittentenausfallrating (IDR) für die UBS von A auf A+ angehoben.

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Der Ausblick für das Rating ist stabil. Da die Integration der Credit Suisse kurz vor dem Abschluss stehe, bestünden keine wesentlichen Ausführungsrisiken mehr, teilten die Analysten mit. Die Bonitätsnote spiegele in erster Linie das starke, diversifizierte Geschäftsprofil und die konservative Risikobereitschaft der UBS wider.

Fitch geht davon aus, dass die Schweizer Großbank ihre Rentabilität im Jahr 2026 wieder auf das solide Niveau vor der Übernahme der Credit Suisse zurückführen wird, wobei sie eine hohe Assetqualität, eine solide Kapitalausstattung und eine widerstandsfähige Refinanzierungsbasis beibehalten wird.

Die UBS-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,03 Prozent schwächer bei 33,50 Franken.

DOW JONES

Bildquellen: UBS, Yu Lan / Shutterstock.com

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