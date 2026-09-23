Stabiler Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags

STOXX 50-Kursentwicklung

23.09.26 12:25 Uhr

Kaum verändert zeigt sich der STOXX 50 am Mittwochmittag.

Am Mittwoch steigt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,00 Prozent auf 5.361,02 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,109 Prozent stärker bei 5.366,95 Punkten in den Handel, nach 5.361,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5.357,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.392,63 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,941 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 5.489,17 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 5.324,23 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 4.599,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,15 Prozent. Bei 5.572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 1,26 Prozent auf 82,57 GBP), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 184,28 EUR), BP (+ 1,07 Prozent auf 5,48 GBP), Rheinmetall (+ 0,89 Prozent auf 1.000,20 EUR) und HSBC (+ 0,80 Prozent auf 15,21 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Allianz (-1,77 Prozent auf 422,60 EUR), AstraZeneca (-1,32 Prozent auf 125,05 GBP), Deutsche Telekom (-1,29 Prozent auf 26,76 EUR), GSK (-1,10 Prozent auf 18,85 GBP) und Siemens Energy (-0,93 Prozent auf 144,50 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 5.329.447 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 570,958 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,49 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,61 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net