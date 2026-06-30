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Index-Performance

Stabiler Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag orientierungslos

Stabiler Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag orientierungslos

So bewegt sich der SDAX am ersten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler AG
26.95 EUR -0.05 EUR -0.19 %
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Fielmann AG
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LPKF Laser & Electronics AG
19.10 EUR -0.50 EUR -2.55 %
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Mutares
27.20 EUR -1.50 EUR -5.23 %
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PVA TePla AG
41.64 EUR 1.82 EUR 4.57 %
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SCHOTT Pharma
18.90 EUR 1.38 EUR 7.88 %
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Shelly
57.80 EUR 1.30 EUR 2.30 %
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Sixt SE St.
67.90 EUR 1.65 EUR 2.49 %
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SMA Solar AG
59.70 EUR 0.15 EUR 0.25 %
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Ströer SE & Co. KGaA
35.50 EUR 0.84 EUR 2.42 %
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TeamViewer
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Indizes
SDAX
18,515.47 EUR -24.35 EUR -0.13 %
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Um 12:07 Uhr klettert der SDAX im XETRA-Handel um 0,00 Prozent auf 18.540,66 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 89,304 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,081 Prozent stärker bei 18.554,78 Punkten in den Handel, nach 18.539,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18.539,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.626,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 18.433,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der SDAX einen Stand von 16.724,07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wurde der SDAX mit 17.480,28 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,83 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SCHOTT Pharma (+ 7,22 Prozent auf 18,70 EUR), Sixt SE St (+ 3,47 Prozent auf 68,55 EUR), Shelly (+ 2,29 Prozent auf 58,00 EUR), TeamViewer (+ 2,02 Prozent auf 5,31 EUR) und Ströer SE (+ 1,50 Prozent auf 35,28 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil SMA Solar (-5,32 Prozent auf 56,95 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,98 Prozent auf 19,30 EUR), Basler (-3,24 Prozent auf 26,90 EUR), PVA TePla (-3,02 Prozent auf 40,48 EUR) und Mutares (-2,47 Prozent auf 27,60 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 240.858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,686 Mrd. Euro macht die Fielmann-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie weist mit 2,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 7,46 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
18.06.26 Mutares Buy Warburg Research
17.03.26 Mutares Buy Warburg Research
16.03.26 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Mutares Buy Warburg Research
10.12.25 Mutares Buy Warburg Research