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Stabiler Handel in Wien: So performt der ATX Prime aktuell

01.06.26 12:25 Uhr
Stabiler Handel in Wien: So performt der ATX Prime aktuell | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Montagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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15,72 EUR 0,22 EUR 1,42%
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UNIQA Insurance AG
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Verbund AG
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Wolford AG
2,44 EUR -0,06 EUR -2,40%
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ZUMTOBEL AG
3,52 EUR 0,04 EUR 1,15%
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Indizes
ATX Prime
3.037,5 PKT -1,9 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

Am Montag geht es im ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,00 Prozent auf 3.039,40 Punkte aufwärts. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,018 Prozent auf 3.038,85 Punkte an der Kurstafel, nach 3.039,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3.047,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3.026,95 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2.865,52 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, stand der ATX Prime bei 2.840,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, notierte der ATX Prime bei 2.219,97 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,34 Prozent zu. Bei 3.047,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell EVN (+ 2,83 Prozent auf 29,05 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,45 Prozent auf 17,58 EUR), Verbund (+ 1,82 Prozent auf 58,60 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,46 Prozent auf 5,56 EUR) und UBM Development (+ 1,43 Prozent auf 17,75 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Warimpex (-7,50 Prozent auf 0,48 EUR), Wolford (-7,30 Prozent auf 2,54 EUR), Marinomed Biotech (-3,52 Prozent auf 9,60 EUR), FACC (-2,05 Prozent auf 17,18 EUR) und CPI Europe (-1,63 Prozent auf 15,70 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 177.558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Im ATX Prime verzeichnet die ZUMTOBEL-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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