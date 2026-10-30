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Stabiler Umsatz

HELLA-Aktie: Ergebnis bei Scheinwerferhersteller Forvia Hella geht zurück

HELLA-Aktie: Ergebnis bei Scheinwerferhersteller Forvia Hella geht zurück

Der Autozulieferer Forvia Hella hat in den ersten neun Monaten wegen höherer Kosten für Elektronikbauteile operativ weniger verdient.

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Aktien
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Den Umsatz hielt das Unternehmen in einem rückläufigen Gesamtmarkt dagegen stabil. Das operative Ergebnis sei bis Ende September um 13 Prozent auf 294 Millionen Euro gefallen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am frühen Freitagabend nach Börsenschluss in Lippstadt mit. Der Umsatz lag mit 5,88 Milliarden Euro minimal über dem Vorjahreswert - bereinigt um Währungseffekte sei der Erlös um ein Prozent gestiegen. Das zum französischen Forvia-Konzern gehörende Unternehmen bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr.

/zb/he

LIPPSTADT (dpa-AFX)

Bildquellen: Hella, Hella

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