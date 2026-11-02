DAX 25.785 -0,1%ESt50 6.135 +0,1%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,34 +0,6%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.652 -0,6%Euro 1,1209 +0,0%Öl 109,2 -7,2%Gold 3.901 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Stabiler Umsatz

HELLA-Aktie stärker: Ergebnis bei Scheinwerferhersteller Forvia Hella geht zurück

HELLA-Aktie stärker: Ergebnis bei Scheinwerferhersteller Forvia Hella geht zurück

Der Autozulieferer Forvia Hella hat in den ersten neun Monaten wegen höherer Kosten für Elektronikbauteile operativ weniger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Forvia
8.38 EUR 0.14 EUR 1.75 %
Charts | News | Analysen
HELLA GmbH & Co. KGaA
69.20 EUR -0.40 EUR -0.57 %
Charts | News | Analysen

Den Umsatz hielt das Unternehmen HELLA in einem rückläufigen Gesamtmarkt dagegen stabil. Das operative Ergebnis sei bis Ende September um 13 Prozent auf 294 Millionen Euro gefallen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am frühen Freitagabend nach Börsenschluss in Lippstadt mit. Der Umsatz lag mit 5,88 Milliarden Euro minimal über dem Vorjahreswert - bereinigt um Währungseffekte sei der Erlös um ein Prozent gestiegen. Das zum französischen Forvia-Konzern gehörende Unternehmen bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr.

Werbung

Im XETRA-Handel springt die HELLA-Aktie zeitweise um 0,86 Prozent an auf 70,2 Euro.

/zb/he

LIPPSTADT (dpa-AFX)

Bildquellen: Hella, Hella

Aktuelle Forvia Aktie News

Werbung

Forvia Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Forvia nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.04.25 Forvia Buy Deutsche Bank AG
19.03.25 Forvia Neutral UBS AG
16.05.23 Faurecia SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.02.23 Faurecia Neutral UBS AG
20.02.23 Faurecia Underperform Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.