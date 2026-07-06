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Stabilisierung

Aktien von VW, BMW & Co. im Aufwind: Autowerte weiter erholt trotz zunehmender China-Konkurrenz

Aktien von VW, BMW & Co. im Aufwind: Autowerte weiter erholt trotz zunehmender China-Konkurrenz

Europas Autowerte haben ihre Erholung am Dienstag fortgesetzt.

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Aktien
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Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts schaffte es nach plus 8 Prozent vom Jahrestief Ende Juni an seine 50-Tage-Linie heran.

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Unter den Einzelwerten ragten Renault am Dienstag mit plus 2,5 Prozent heraus. Sie erholten sich zuletzt insgesamt um fast 10 Prozent. Im DAX waren BMW und VW die stärksten Branchenvertreter. Die Papiere der Wolfsburger liegen gut 11 Prozent über dem jüngsten Jahrestief.

Analyst Christian Frenes von Goldman Sachs hält auf den ersten Blick schwache Branchendaten aus dem Juni durch die Hintertür möglicherweise doch für positiv. Denn Zahlen aus dem Juni hätten gezeigt, dass die chinesische Konkurrenz immer stärker auf den Markt dränge und kollektiv schneller Anteile abgrabe. Dies wiederum könnte nicht nur Hersteller, sondern auch die Politik unter Druck setzen und zu größerem Protektionismus veranlassen, so der Experte.

Der STOXX Europe 600 Autos liegt 2026 noch gut 13 Prozent im Minus, während der marktbreite Stoxx Europe 600 nach gut 10 Prozent Plus auf Rekordniveau rangiert.

/ag/mis

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images, Bocman1973 / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.06.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
27.06.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
26.06.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
25.06.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research