Trumps neue Zolldrohungen gegen China belasten Börsen

Frankfurt (Reuters) - Ernüchternde Firmenbilanzen und eine drohende Eskalation des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits haben am Donnerstag die Börsen belastet.

Der Dax lag am Nachmittag bei 12.540 Punkten 1,5 Prozent im Minus, der EuroStoxx50 verlor ein Prozent auf 3469 Zähler. Auch an der Wall Street standen die Ampeln auf rot: Die US-Futures signalisierten Kursverluste von etwa 0,6 Prozent. "Trump kann es einfach nicht lassen", stellte Analyst Uwe Streich von der Landesbank LBBW mit Blick auf die jüngste Drohung des US-Präsidenten fest. Er will Einfuhren aus China im Volumen von 200 Milliarden Dollar mit einer Abgabe von 25 Prozent belegen - mehr als doppelt so viel wie bisher geplant.

Gegenwind kam für die Börsen auch von den Notenbanken. Die Fed ließ am Mittwochabend durchblicken, dass im September die Zinsen in den USA erneut steigen dürften. Die Bank of England hob den Leitzins am Donnerstag auf den höchsten Stand seit der Finanzkrise vor zehn Jahren an. "Beides war zwar erwartet worden, doch zeigt es auch, dass die Zeit des billigen Geldes sich dem Ende zuneigt", so ein Händler. Die EZB dürfte im nächsten Jahr erstmals wieder an der Zinsschraube drehen. Die lockere Geldpolitik hat die Börsen über Jahre angeschoben.

Für lange Gesichter sorgte im deutschen Handel vor allem Siemens: Einige Investoren seien enttäuscht, dass die Münchner ihre Prognose nicht angehoben hätten, so ein Händler. Zudem gingen vielen die Pläne zum Konzernumbau nicht weit genug. "Das Strategie-Update stellt unseres Erachtens nicht den vom Markt erhofften großen Wurf dar", erklärte Swen Diermeier vom Analysehaus Independent Research. Es sei eher eine Reorganisation als ein Konzernumbau. Allerdings stehe Siemens anders als der US-Rivale GE nicht unter Handlungsdruck. Siemens-Aktien brachen um bis 5,2 Prozent auf 113,58 Euro ein und waren als Schwergewicht im Dax für etwa ein Viertel der Verluste verantwortlich.

BMW UND CONTI ÜBERZEUGEN ANLEGER NICHT

Wenig überzeugend fanden Anleger auch die Zwischenberichte von BMW und dem Zulieferer Continental. BMW verbuchte im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch. Die Aktien fielen in der Spitze um 2,8 Prozent. Conti rutschten um bis zu 3,7 Prozent ins Minus. Börsianer waren vom Umsatz und Gewinn des Reifenherstellers enttäuscht. Doch auch VW und Daimler waren mit Abschlägen von zwei bis vier Prozent im Rückwärtsgang unterwegs. Anleger fürchten, dass Zölle die Gewinne schmälern könnten.

Auch bei den aus der zweiten Börsenreihe vorgelegten Ergebnissen gab es herbe Enttäuschungen: So brachen die Aktien von Hugo Boss nach der Vorlage der Zahlen um 7,7 Prozent ein. Börsianer monierten die Renditeentwicklung des Modeschöpfers. ProSiebenSat.1 konnten mit ihrem Zwischenbericht nur anfangs punkten. Auf den zweiten Blick überwog die Enttäuschung. Die Analysten der Investmentbank Liberum vermuten, dass der Markt die Erwartungen für den Rest des Jahres eher nach unten schrauben wird. Die inzwischen im MDax gelisteten Aktien fielen um bis zu 6,6 Prozent.

Erleichterung gab es dagegen bei den Aktionären des Handelsriesen Metro: Trotz eines Gewinnrückgangs schossen die Papiere um bis zu 11,3 Prozent in die Höhe. Das operative Ergebnis sei weniger stark geschrumpft als befürchtet, erklärte Analyst James Grzinic von der Investmentbank Jefferies. Außerdem gebe es im schwierigen Russland-Geschäft Licht am Ende des Tunnels.