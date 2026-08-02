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Stabilisierung

Stabilus-Aktie im Aufwind: Schärfere Jahresprognose gibt dem Kurs weiter Rückenwind

Stabilus-Aktie im Aufwind: Schärfere Jahresprognose gibt dem Kurs weiter Rückenwind

Die Aktien von Stabilus erholen sich am Montag nach der Zahlenvorlage weiter von ihrem Rekordtief.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stabilus SE
14.56 EUR 0.50 EUR 3.56 %
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Dieses hatten sie im Juli bei 13,18 Euro erreicht, bevor zum Ende des Monats bereits eine Stabilisierung einsetzte. Zu Wochenbeginn setzte sich diese mit etwas neuem Schwung fort, denn der Kurs von Stabilus legte zuletzt via XETRA um 5,56 Prozent auf 15,18 Euro zu. Er testete dabei mit der kurzfristig relevanten 21-Tage-Linie eine wichtige Charthürde. Um über dieser zu bleiben, müsste sich die Aktie über 15,06 Euro etablieren.

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Im dritten Quartal machte der Gasdruckfeder-Spezialist weniger Umsatz, was vom Unternehmen vor allem mit dem Automotive-Geschäft begründet wurde, während das Industriegeschäft aus eigener Kraft wachse. Dank der Kostendisziplin und Effizienzmaßnahmen konnte die operative Marge dennoch gesteigert werden. Die Gesamtjahresprognosen waren im Juli schon etwas weniger optimistisch geworden, was den Kurs kurz danach auf das Rekordtief gedrückt hatte. Stephen Reitman von Bernstein Research erwähnte am Montag, der Konsens liege beim Umsatz und der operativen Marge etwas über den aktuellen Prognosen.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Stabilus

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DatumRatingAnalyst
30.07.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.26 Stabilus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 Stabilus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.