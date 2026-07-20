Chip-Erholung schwappt auf Quantensektor über: Aktien von D-Wave Quantum, IonQ und Rigetti im Aufwind
Die sich aufhellende Stimmung bei Halbleiter- und Chiptiteln zieht auch die Quanten-Aktien mit nach oben.
Werte in diesem Artikel
- D-Wave, IonQ und Rigetti legen deutlich zu
- Auslöser ist die branchenweite Erholung bei US-Chipwerten vor der Bilanzsaison
- Intels Zahlen am 23. Juli gelten als nächster wichtiger Test für den Sektor
Die Erholung bei US-Chipwerten schwappt am Dienstag auch auf den Quantencomputing-Sektor über: Die Aktien von D-Wave Quantum gewinnen im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 1,97 Prozent auf 17,05 US-Dollar. Die Papiere der Branchenkollegen IonQ und Rigetti Computing legen derweil stellenweise um 3,04 Prozent auf 35,28 US-Dollar bzw. 2,88 Prozent auf 14,66 US-Dollar zu, nachdem sich Chipwerte in Asien und Europa bereits von der jüngsten Schwächephase erholt hatten.
Für den ohnehin launischen Quantensektor, der in den vergangenen Wochen mehrfach im Gleichschritt mit dem breiteren KI- und Halbleiter-Segment schwankte, ist die Erholung ein willkommenes Signal nach einer Serie roter Handelstage.
Chipsektor gewinnt vor Bilanzsaison an Fahrt
Nach dem Kursrutsch vom Freitag war der Wochenstart im globalen Chipsektor noch durchwachsen verlaufen, ehe sich die Anleger in Asien und Europa am Dienstag ein Herz fassten. Die Erholungswelle hat inzwischen auch die USA erreicht, wo die Chipbranche vor der laufenden Bilanzsaison steht. Innerhalb des Sektors zählt Intel zu den Werten mit den größten Aufwärtsrevisionen bei den Gewinnschätzungen. Anleger dürften die Reaktion auf die Intel-Zahlen am 23. Juli auch als Signal für die Risikobereitschaft gegenüber spekulativeren Technologietiteln werten, zu denen die Quantencomputer-Aktien zählen.
Quantentitel im Einzelnen
Grund für den Stimmungswechsel in der Chip-Branche - und damit auch bei den Quanten-Aktien - sind leicht nachgebende Ölpreise und die Aussichten auf eine Feuerpause im Iran-Krieg: Denn die Ölpreise gelten seit Wochen als wichtiges Orientierungsmaß für die Konjunktur. Während ein steigender Ölpreis Inflationssorgen mit sich bringt, beruhigt ein sinkender Preis die Gemüter der Anleger. Entsprechend sind die Sorgen vor der Teuerung und damit verbundener Zinsschritte aktuell wieder etwas kleiner geworden, was ausreicht, um dem volatilen Quantencomputing-Sektor Rückenwind zu geben.
Volatiler Sektor mit hohen Bewertungen
Analysten werten Ausschläge nach unten weniger als Vertrauensverlust in die Quantentechnologie denn als Korrektur nach überhitzten Handelsphasen - ein Muster, das sich mehrfach wiederholt. Grund dafür sind auch die hohen Bewertungen im Verhältnis zum Umsatz, die im Sektor typisch sind: Bereits im Frühjahr wurden die drei Werte mit einem Vielfachen des Jahresumsatzes gehandelt, das deutlich über dem branchenüblichen Niveau lag. Bei solchen Bewertungsniveaus genügen schon vergleichsweise kleine Verschiebungen im Sentiment gegenüber Chip- und KI-Werten, um deutliche Kursausschläge auszulösen.
Ob sich die Erholung im Quantensektor über den Dienstag hinaus hält, dürfte sich auch daran entscheiden, wie der breitere Chipsektor auf die Quartalszahlen von Intel reagiert. Bestätigen sich dort die zuletzt kräftig angehobenen Gewinnschätzungen, könnte das der ohnehin launischen Quantenbranche weiteren Rückenwind geben.
Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net
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