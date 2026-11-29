MOSKAU (dpa-AFX) - Moskau hat Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) einen Konfrontationskurs gegenüber Russland vorgeworfen und seine jüngsten Aussagen zur Rolle des Landes für die Sicherheit in Europa scharf kritisiert. Wadephuls Äußerungen, dass Frieden und Stabilität in Europa nur gegen Russland und nicht mit Moskau möglich seien, zeugen von "tiefem Analphabetentum", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem russischen Staatsfernsehen.

Werbung

Wadephul hatte am vergangenen Montag bei der 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Berlin gesagt: "Wir müssen erkennen, dass wir Frieden und Stabilität in Europa nur gegen Russland haben werden, nicht mit Russland. Das ist unsere nüchterne Analyse."

Ob Wadephul dies wirklich in "nüchternem Zustand" sagte, fragte sich im Moskauer Staatsfernsehen Juri Uschakow, der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin . "Es ist äußerst ungewöhnlich, von einem Außenminister solche Äußerungen zu hören."

Moskau bietet Gespräche über Europas Sicherheitsarchitektur an

Zuvor hatte auch die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, Wadephuls Geschichtsverständnis infrage gestellt. Der Minister sei daran erinnert, dass Zeiten normaler Beziehungen zwischen Russland und Deutschland dem Wohl der Länder gedient hätten, Konfrontationen aber immer zulasten der Deutschen gegangen seien.

Werbung

Russland hatte im Zuge der Verhandlungen über ein Ende seines Angriffskrieges gegen die Ukraine zuletzt auch erneut Gespräche über eine künftige europäische Sicherheitsarchitektur angeboten und dazu die Europäer nach Moskau eingeladen. Russland mache einen großen Teil Europas aus, betonte Sacharowa.

Das Ministerium in Moskau hatte in der vergangenen Woche wiederholt angemerkt, dass die an Deutschland, Frankreich und Großbritannien übermittelte Einladung zu Gesprächen bisher ohne Antwort geblieben sei. Die Ukraine hatte vor solchen Verhandlungen mit Russland gewarnt und betont, dass Europa bereits eine Sicherheitsarchitektur habe, die jedoch von Moskau dauernd angegriffen werde./mau/DP/zb