Stabilus: Erholung mit Widerhaken

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Nach Monaten im Abwärtssog kämpft sich die Stabilus-Aktie zaghaft zurück und arbeitet sich an wichtigen charttechnischen Marken entlang. Das könnte im Ergebnis neues Potenzial eröffnen.

Ein Blick auf den Chart der vergangenen zwölf Monate zeigt ein ernüchterndes Bild. Von Niveaus über 24,00 Euro im Herbst 2025 ging es für die Aktie des Motion-Control-Spezialisten nahezu ununterbrochen bergab, bis Anfang August dieses Jahres das Zwischentief bei rund 14,00 Euro erreicht wurde. Wobei man an dieser Stelle hinzufügen muss: Ursprünglich kam die Aktie von Kursen um rund 70 Euro. Seit Jahresbeginn steht damit ein deutliches zweistelliges Minus zu Buche. Auslöser waren die anhaltende Schwäche im Automobilgeschäft, gekappte Jahresprognosen und eine kräftig gekürzte Dividende — allesamt Faktoren, die das Vertrauen der Anleger belasteten.

Erste Anzeichen einer Bodenbildung

Interessant wird es im aktuellen Zustand. Ausgehend vom Augusttief hat sich der Kurs binnen weniger Wochen spürbar erholt und notiert aktuell bei knapp 17 Euro. Das Spannende daran ist, was die entsprechende Charttechnik dazu sagt. Denn in der Aufwärtsbewegung hatte die Aktie erst kürzlich erneut die 50-Tage-Linie genommen.

Das war nicht unbedingt zu erwarten, nachdem sie diesen Widerstand bereits Anfang August überwunden hatte, dann aber sehr schnell wieder darunterfiel. Letztlich war es eine Abfolge in nur wenigen Handelstagen. Erst der Break der 50-Tage-Linie, dann sogar ein Break der 100-Tage-Linie und quasi auf dem Fuß dann ein kurzer Sell-Off, der die Aktie gleich unter beide gleitende Durchschnitte drückte.

Nun also der nächste Anlauf. Denn nach der 50-Tage-Linie hat Stabilus inzwischen auch die 100-Tage-Linie brechen können. Dies allerdings noch nicht wirklich nachhaltig. Insofern bleibt die Aktie weiterhin in der Gefahrenzone. Aber: Damit wächst die Chance, dass der Wert nun auch seine 200-Tage-Linie bei rund 18,00 Euro ins Visier nehmen könnte.

Indikatoren stützen die Erholung, mahnen aber zur Vorsicht

Die Schwungkraftindikatoren bestätigen dabei die jüngste Aufhellung. Der MACD hat mit einem Wert von 0,178 über seiner Signallinie bei 0,067 ein Kaufsignal generiert, das Histogramm ist in den positiven Bereich gedreht. Auch der Momentum-Indikator notiert mit 0,620 im grünen Bereich und untermauert die kurzfristige Aufwärtsdynamik.

Der RSI liegt mit 61,73 im neutralen bis leicht optimistischen Terrain, also noch mit Luft nach oben, bevor die überkaufte Zone oberhalb von 70 erreicht wird. Das lässt der Erholung durchaus noch Spielraum. Allerdings ist der Anstieg bereits recht steil verlaufen, sodass eine kurzfristige Verschnaufpause oder ein Test der zurückeroberten Durchschnitte als Unterstützung jederzeit möglich bleibt.

Fazit

Charttechnisch hat sich das Bild bei Stabilus aufgehellt, ohne bereits gedreht zu haben. Solange der 200-Tage-Durchschnitt bei gut 18,00 Euro nicht überwunden ist, bleibt die Erholung eine Bewegung innerhalb eines intakten Abwärtstrends. Auf der Unterseite bietet die Zone um 15,70 Euro nun wenigstens Unterstützung. Für ein echtes charttechnisches Comeback braucht es den Ausbruch über die 200-Tage-Linie, idealerweise begleitet von steigendem Volumen. Erst mal nur beobachten.

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Erstellung am 19.08.26 um 15:32 Uhr.

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