Stable Road Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Stable Road Acquisition ließ sich am 20.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Stable Road Acquisition die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -19,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 4,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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