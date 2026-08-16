StablecoinX A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

16.08.26 06:35 Uhr

StablecoinX A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 15,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,700 USD je Aktie gewesen.

StablecoinX A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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