StablecoinX A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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StablecoinX A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
StablecoinX A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 15,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,700 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
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