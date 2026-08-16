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StablecoinX A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
StablecoinX Inc Registered Shs -A-
2.93 USD 0.34 USD 13.13 %
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StablecoinX A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

StablecoinX A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 15,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,700 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.net

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