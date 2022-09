Stabschef von Truss ist nicht bei der Regierung angestellt

LONDON (dpa-AFX) - Der wichtigste Berater der neuen britischen Premierministerin Liz Truss ist nicht bei der Regierung angestellt. Stabschef Mark Fullbrook sei von seiner eigenen PR-Firma abgestellt worden, teilte die zentrale Regierungsbehörde Cabinet Office am Sonntag der Zeitung "Sunday Times" mit. Kommentatoren wiesen darauf hin, dass damit unklar ist, wie viel Gehalt Fullbrook bezieht und wem er verpflichtet ist. Der 60-Jährige hatte früher hohe Ämter in der Konservativen Partei inne, bevor er sich einem Lobbyunternehmen anschloss. In diesem Jahr machte Fullbrook sich selbstständig und leitete die Wahlkampagne von Truss.

Das Cabinet Office teilte weiter mit, die Ethik-Abteilung habe die Personalie geprüft und nicht beanstandet. Dass Regierungsmitarbeiter von anderen Unternehmen abgestellt würden, sei nicht ungewöhnlich. Anfallende Steuern würden an Fullbrooks Unternehmen gezahlt./bvi/DP/he