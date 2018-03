Stada beantragt Wechsel in Börsensegment General Standard

BAD VILBEL (Dow Jones)--Der Arzneimittelhersteller Stada will aus dem Börsensegment Prime Standard in den General Standard wechseln. Der Vorstand des Unternehmens habe am Freitag nach Börsenschluss beschlossen, bei der Frankfurter Wertpapierbörse "zeitnah den Widerruf der Zulassung der Stada-Aktien zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zu beantragen, wodurch die Aufnahme des Handels der Stada-Aktien im regulierten Markt (General Standard) von Amts wegen veranlasst wird".

Durch den Wechsel des Börsensegments würden die Zulassungsfolgepflichten der Gesellschaft wie bestimmte Berichts- und Veröffentlichungsanforderungen entfallen, hieß es in der Mitteilung weiter. Dadurch könne die Gesellschaft ihren Kostenaufwand erheblich reduzieren und Prozesse effizienter gestalten. Der Widerruf der Zulassung werde mit Ablauf von drei Monaten nach Veröffentlichung der Widerrufsentscheidung durch die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse im Internet (www.deutsche-boerse.com) wirksam.

Stada gehört seit August mehrheitlich den Finanzinvestoren Bain und Cinven, die im Dezember einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen haben. Dieser erlangte am Dienstag Wirksamkeit. Die beiden Finanzinvestoren halten über ihre Erwerbsgesellschaft Nidda Healthcare GmbH 64,5 Prozent an der Stada Arzneimittel AG. Die Stada-Aktien sind derzeit noch im MDAX notiert. Mit der Kündigung des Platzes im Prime-Segment dürfte der Platz von Stada im MDAX frei werden.

