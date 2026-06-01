DAX24.717 -0,7%Est506.212 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7400 -2,8%Nas25.748 +0,6%Bitcoin53.353 -3,1%Euro1,1353 -0,3%Öl73,80 -4,2%Gold4.004 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX in Rot -- Dow fester -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, DHL, Palantir, BYD, Arm, Intel im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag
Tesla-Konkurrent BYD geht auf Angriff: Acht neue Modelle für Europa - Aktie kaum verändert Tesla-Konkurrent BYD geht auf Angriff: Acht neue Modelle für Europa - Aktie kaum verändert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stada stemmt nächste Übernahme unter neuen Mehrheitsbesitzer

24.06.26 16:52 Uhr

BAD VILBEL (dpa-AFX) - Der hessische Arzneihersteller Stada setzt auch unter neuem Mehrheitseigentümer auf Übernahmen. Der Konzern kauft 16 Marken für Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel vom dänischen Pharmaunternehmen Orifarm, wie Stada in Bad Vilbel mitteilte. Mit dem Portfolio stärke Stada seine Position bei Verbrauchern und Apotheken in den nordischen Ländern, Belgien und Polen.

Vorstandschef Peter Goldschmidt kündigte bereits weiter Zukäufe an. "Stada hat eine Branchenplattform aufgebaut, die uns in Zukunft zu einem führenden Käufer von weiteren Unternehmen machen wird."

Die Übernahme der Marken von Orifram passe nahtlos zur Strategie von Stada, den Fokus auf lokal führende Arzneimarken in den jeweiligen Ländern zu legen, hieß es. Man wolle zudem die Attraktivität der Marken für Verbraucher über alle Vertriebskanäle, einschließlich Online-Apotheken, steigern. Mit dem Zukauf wechsle eine kleine Zahl von Orifarm-Mitarbeitern zu Stada. Angaben zum Kaufpreis bei dem Deal wurden nicht gemacht.

Der Kauf des Arzneiportfolios von Orifarm ist die erste Übernahme, die Stada unter dem neuen Mehrheitseigner, der Londoner Beteiligungsgesellschaft CapVest Partners, stemmt. Schon in den vergangenen Jahren war Stada unter den Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven stark über Zukäufen gewachsen./als/DP/stw